رياضة | من يحسم لقب البريميرليج ؟.. تعرف على المباريات المتبقية لمانشستر سيتي وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يحسم لقب البريميرليج ؟.. تعرف على المباريات المتبقية لمانشستر سيتي وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتد الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، قبل 3 جولات علي نهاية البريميرليج بالموسم الحالي، خاصة بعد فوز السيتي على مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما اليوم بنتيجة 2-0 ليستعيد صدارة الترتيب مجددًا.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة متفوقًا بنقطة على ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 88 نقطة، وستكون المباريات القادمة لكلا الفريقين حاسمة لبطل البريميرليج هذا الموسم.

وإليكم المباريات المتبقية لفريقي مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي:-

- مباريات مانشستر سيتي:

-28 أبريل .. بيرنلي × مانشستر سيتي

Advertisements

-4 مايو .. مانشستر سيتي × ليستر سيتي

-12 مايو .. برايتون × مانشستر سيتي

- مباريات ليفربول:

- 26 إبريل: ليفربول × هدرسفيلد

- 4 مايو: نيوكاسل يونايتد × ليفربول

- 12 مايو: ليفربول × وولفرهامبتون