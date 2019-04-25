رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز أمام فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 89 نقطة في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-

1- مانشستر سيتي 89 نقطة.

2- ليفربول 88 نقطة.

3- توتنهام هوتسبير 70 نقطة.

4- تشيلسي 67 نقطة.

5- أرسنال 66 نقطة.

6- مانشستر يونايتد 64 نقطة.

7- ولفرهامبتون 51 نقطة.

8- واتفورد 50 نقطة.

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9- إيفرتون 49 نقطة.

10- ليستر سيتي 48 نقطة.

11- وست هام يونايتد 43 نقطة.

12- كريستال بالاس 42 نقطة.

13- بورنموث 41 نقطة.

14- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

15- بيرنلي 40 نقطة.

16- ساوثهامبتون 37 نقطة.

17- برايتون 34 نقطة.

18- كارديف سيتي 31 نقطة.

19- فولهام 23 نقطة.

20- هيدرسفيلد تاون 14 نقطة.