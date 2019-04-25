رياضة | مانشستر سيتي يقهر اليونايتد ويطرد ليفربول من صدارة ترتيب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقهر اليونايتد ويطرد ليفربول من صدارة ترتيب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مانشستر سيتي فوزا هاما أمام فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل برناردو سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، وعزز ليروى ساني النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 66 من المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 89 نقطة في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني.

وكان يطمح فريق ليفربول في سقوط مانشستر سيتي خلال تلك المباراة القوية، من أجل الاستمرار في صدارة البريميرليج وبفارق يجعل الريدز يفوز في جميع مبارياته ويحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات.