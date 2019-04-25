الامارات | 180 لاعباً يشاركون في كأس المبارزة

شكرا لقرائتكم خبر عن 180 لاعباً يشاركون في كأس المبارزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف صالة فاطمة بنت مبارك الرياضية بأبوظبي، غداً وبعد غدٍ، منافسات كأس رئيس الدولة للمبارزة المفتوحة في الأسلحة الثلاثة: (الإيبيه والفلورييه والسابر) للفتيات والرجال. ويشارك في البطولة أكثر من 180 لاعباً ولاعبة، يمثلون جميع أندية الدولة ومراكز التدريب للعبة. وسيكون تصنيف المشاركين في البطولة، بحسب آخر بطولة للفردي العمومي للموسم الحالي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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