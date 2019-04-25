الامارات | 5 أجانب لفتوا الأنظار في «الهواة».. ومثلهم خيّبوا الآمال

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أجانب لفتوا الأنظار في «الهواة».. ومثلهم خيّبوا الآمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الذي تختتم منافساته غداً، تقلبات غير مسبوقة في المستويات الفنية للفرق، حيث ابتعدت فرق كان متوقعاً لها الصعود، مثل دبا الحصن، بينما برز الى واجهة المنافسات بقوة فريقا العروبة والحمرية، إضافة الى خورفكان الذي أصبح قريباً من الصعود بعد 11 موسماً في «الهواة».

وخلال الموسم الجاري خالف خمسة لاعبين في دوري الدرجة الأولى توقعات الجمهور والمراقبين الرياضيين، إذ ظهروا بشكل متواضع رغم الآمال التي كانت معقودة عليهم، لما يمتلكونه من إمكانات فنية معروفة وسير ذاتية قوية، وسبق لهم ان مثلوا أندية معروفة خارج الدولة أو داخلها، مثل لاعب الحمرية البرازيلي ماركوس الذي كان الهداف الاول في الموسم الماضي للبطولة، لكنه ظهر بشكل متواضع في الموسم الحالي.

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وأسهم اللاعبون الذين ظهروا بمستوى متواضع في خيبة أمل لجمهور فرقهم، خصوصاً ان القيم المالية لعقودهم كانت مرتفعة قياساً بما قدموه في الموسم الماضي من عطاء، وكان لهم دور بارز في عدم نجاح فرقهم في تحقيق التطلعات. في المقابل، ظهر خمسة لاعبين اخرين بشكل لافت للنظر، وتمكنوا من إحداث الفارق بالرغم من أنهم كانوا خارج دائرة التوقعات، وتمكنوا من قيادة فرقهم لتحقيق نتائج متميزة، وتقديم مستويات راقية.

ويتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى فريق نادي خورفكان برصيد 35 نقطة، يليه فريق حتا برصيد 34 نقطة، وهو الرصيد ذاته لفريق العروبة الذي يتخلف عنه بفارق المواجهات المباشرة، يليها الحمرية 32 نقطة بالمركز الرابع، ثم دبا الحصن بالمركز الخامس 29 نقطة، ثم مسافي سادساً برصيد 22 نقطة، والذيد 18 نقطة، والعربي 16 نقطة، والتعاون 14 نقطة، ومصفوت خمس نقاط.

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