الامارات | الفجيرة يهزم الشارقة في دوري الفتيات

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يهزم الشارقة في دوري الفتيات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الفجيرة فوزاً مهماً على فريق الشارقة، ضمن الجولة الثانية من منافسات مسابقة دوري كرة القدم للفتيات، للفئات العمرية تحت 12 و14 و16 سنة.
وفي بقية النتائج، فاز (FIGP) على فريق أبوظبي للسيدات بنتيجة 3-1، ودبي على رأس الخيمة (7-3). وبالنسبة لدوري تحت 14 سنة، فازت أندية دبي وأكاديمية LIGP، والمدرسة الألمانية.
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