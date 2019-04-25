الامارات | ستانلي: أحببت اللعب في دوري الخليج العربي بسبب مباراة ودية

شكرا لقرائتكم خبر عن ستانلي: أحببت اللعب في دوري الخليج العربي بسبب مباراة ودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مهاجم عجمان، النيجيري ستانلي، أنه لم يحسم أمر بقائه مع «البرتقالي»، أو العودة إلى فريق القادسية السعودي في الموسم المقبل، مشدداً على أن تركيزه في الفترة الراهنة ينصب على إنهاء الموسم الحالي مع عجمان بصورة طيبة، كما بدأه.

وقال ستانلي لـ«الإمارات اليوم»: لا أخفي سعادتي باللعب في عجمان، وبالتواجد في دوري الخليج العربي، الذي كان حلماً لي اللعب فيه، منذ خمس سنوات، حيث كانت مباراة ودية سبباً في ذلك، وبالضبط حين خضت مع نادي وادي دجلة المصري الذي كنت ألعب معه سابقاً مباراة ودية هنا في الامارات ضد الوصل، فأحببت الدوري بسبب جودة الملاعب والمنشآت، إلى أن تحقق حلمي وانتقلت للعب مع عجمان».

واعتبر ستانلي أن الأجانب هم الأكثر تأثيراً في النتائج بدوري الخليج العربي. وقال أيضاً إنه لا يهمه بشكل كبير جنسية اللاعبين الذين يلعبون معه في أي فريق، وأن ما يهمه هو الأداء العام.

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وقال أيضاً إنه لن ينسى مباراة العين التي حقق فيها البرتقالي فوزاً تاريخياً بالأربعة، واعتبرها ستانلي أفضل مباراة له مع عجمان في الموسم الحالي، قائلاً إنه استمتع بالتسجيل في شباك خالد عيسى.

وتحدث المهاجم النيجيري عن تجربته مع البرتقالي، والفوارق بين الدوريات التي لعب فيها، وغيرها من الأمور الأخرى.

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