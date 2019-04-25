شكرا لقرائتكم خبر عن بلات بطلة الجولة الثانية لمونديال «أم الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت الفارسة الفرنسية، ميلاني بلات، على صهوة المهرة «فايزة» بطلة للجولة الثانية من مونديال «أم الإمارات» للسيدات لمسافة 1600 متر، والبالغ إجمالي جوائزها المالية 20 ألف يورو، والتي أقيمت أول من أمس، بمضمار تولوز الفرنسي، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة. وتمكنت ميلاني بلات من حسم الفوز في آخر 200 متر. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بلات بطلة الجولة الثانية لمونديال «أم الإمارات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.