الامارات | الظفرة يفرِّط في «النصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يفرِّط في «النصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خيّم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على مواجهة الظفرة وضيفه النصر في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، وهي المباراة الأخيرة لفريق الظفرة قبل نهائي كأس رئيس الدولة أمام فريق شباب الأهلي الإثنين المقبل.

وبسط أصحاب الأرض أفضليتهم على معظم مجريات اللقاء، وسجلوا هدف التقدم في الدقيقة 54 بواسطة المهاجم سعيد الكثيري، لكن النصر تماسك في الدقائق الأخير، وأدرك التعادل عبر البرازيلي سريجيو دوترا في الدقيقة 88، ليصل رصيد الظفرة إلى النقطة 28، فيما وصل «العميد» إلى النقطة 27.

وطبّق لاعبو الظفرة خلال لقاء النصر استراتيجية مختلفة عن مواجهاتهم السابقة، وهي الطريقة التي يتوقع أن يعتمدوا عليها في مباراة نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، إذ كان الفريق يدافع بطريقة جماعية، وبكل اللاعبين، بمن فيهم رأس الحربة الصريح سعيد الكثيري، بينما كان يعتمد على الهجمات المرتدة التي حصلوا بها على العديد من الفرص أمام مرمى الحارس أحمد شامبيه.

وفاجأ مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، الجميع باعتماده على مجموعة من اللاعبين الاحتياطيين على حساب الأساسيين الذين ظل يعتمد عليهم في الفترة الماضية، إذ ظهر في خط حراسة المرمى الحارس زايد الحمادي للمرة الأولى في الموسم الحالي، كما شارك سعيد الكثيري وعبدالله عبدالهادي بصورة أساسية منذ انطلاقة المواجهة، وفي المقابل، أراح مجموعة كبيرة من اللاعبين المهمين في تشكيلته، وذلك من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، لتحضيرهم لمواجهة شباب الأهلي، ويأتي في مقدمتهم الحارس خالد السناني، والمدافعان عبدالرحمن يوسف وخالد بطي، بجانب المهاجم البرازيلي روموملو دو سنانتوس، والمهاجم الآخر محمد الحمادي، قبل أن يستعين ببعضهم في منتصف الشوط الثاني.

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وكان فريق الظفرة الطرف الأفضل في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، وذلك بفضل الطريقة التي اتبعها بالاعتماد على الهجمات المرتدة، إذ حصل لاعبوه على مجموعة من الفرص التي كانت كفيلة بتسجيلهم أكثر من هدف، لكن الصلابة الدفاعية بجانب تألق الحارس أحمد شامبيه حرما أصحاب الأرض من الوصول إلى الشباك.

وواصل فريق الظفرة أفضليته في الشوط الثاني، واستطاع أن يترجم الفرص التي حصل عليها ليصل إلى شباك النصر في الدقيقة 54، حينما قاد هجمة منظمة ووصلت الكرة إلى سهيل المنصوري، الذي سددها باتجاه المرمى، لكن الحارس شامبيه تصدى لها قبل أن تصطدم بالمدافع مسعود سليمان، لتجد مهاجم الظفرة سعيد الكثيري الذي سجل منها هدف المباراة الوحيد.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة في طريقها إلى النهاية، خطف فريق النصر هدف التعادل في الدقيقة 88 بواسطة لاعبه البرازيلي سيرجيو دوترا، بعد جملة تكتيكية، قبل أن يتلقى الكرة من زميله التشيلي روني فرنانديز، ويسددها مباشرة لتستقر في شباك الحارس زايد الحمادي.

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