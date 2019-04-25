الامارات | انطلاق نهائي دوري قفز الحواجز بالشارقة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائي دوري قفز الحواجز بالشارقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد ميدان الصالة المغطاة في مركز الشارقة للفروسية، اليوم، انطلاق نهائي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز. وتقام منافسات النسخة الثانية ضمن 10 أشواط على ثلاثة أيام، ويتنافس فيها الفرسان والفارسات من مختلف أندية ومراكز الفروسية بالإمارات من جميع الفئات (الأول والثاني، والناشئين والمبتدئين والأشبال). وتبلغ جوائز المسابقة 281 ألف درهم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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