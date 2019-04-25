الامارات | ريجيكامب: «40 درجة مئوية» سبب خسارة الوصل أمام ذوب آهن

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: «40 درجة مئوية» سبب خسارة الوصل أمام ذوب آهن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أن «الإمبراطور» وجد صعوبة كبيرة في اللعب في ظل الاختلاف الكبير بين درجة الحرارة التي اعتاد عليها اللاعبون، والأجواء الباردة حاليا في إيران حين خاضوا مباراة ذوب آهن الإيراني بمدينة اصفهان وخسرها بنتيجة 2-0.

وقال ريجيكامب في مؤتمر صحافي: «شاهدت اللاعبين وهم يخوضون المباراة، ودرجة الحرارة بالنسبة لهم، تبدو كأنها تبلغ صفراً، في المقابل هم قادمون من أجواء تبلغ فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية، لذلك أسهم ذلك بقوة في التغيير الكبير في درجات الحرارة، وأدى لظهور الفريق بشكل غير جيد، ومن ثم خسارة المباراة، خصوصاً في بدايتها».

وأضاف: «درجة الحرارة كانت تبلغ 10 درجات مئوية، وأرى أن ذوب آهن صنع الفارق، بإحرازه هدفين في أول 15 دقيقة».

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وأشار المدرب الروماني إلى أن الوصل كان بإمكانه العودة، وقال: «دخل مرمانا هدفان في توقيت مبكر، لكن كان بإمكاننا أن نحرز هدفاً على الأقل في الشوط الأول، ونعود إلى أجواء المباراة، إذ أهدرنا فرصة للتسجيل، بينما كان استمرار فارق الهدفين في الشوط الثاني، عاملاً سلبياً في عدم دخولنا أجواء اللقاء».

وحول دراسته لفريق ذوب آهن، قال: «لم أشاهد مبارياته في الدوري الإيراني، وليس من وظيفتي تحليل الكرة الإيرانية، وهناك مختصون بذلك، قمنا بدراسة الفريق بخصوص مواجهته للوصل في البطولة القارية».

وأكّد ريجيكامب أن حظوظ الوصل في التأهل إلى دور الـ16 قائمة، رغم تراجعه إلى المركز الرابع بثلاث نقاط، خلف ذوب آهن 10 نقاط، والنصر السعودي بست نقاط، والزوراء العراقي بأربع نقاط، وقال: «حظوظنا قائمة، خصوصاً مع تبقي مباراتين، وإذا حققنا نتيجة إيجابية، قد ننافس على البطاقة الثانية». وتابع: «سنخوض مباراة مهمة أمام النصر السعودي في الرياض، وهي المباراة التي نحتاج إلى القتال خلالها وتحقيق نتيجة إيجابية، تعيدنا إلى أجواء المنافسة في المجموعة الأولى، بينما سنخوض آخر مباراة على ملعبنا أمام الزوراء، وستكون فرصة جيدة لتحقيق الفوز».

• ريجيكامب قال إنه ليس من وظيفته دراسة فريق ذوب آهن وتحليل مبارياته في الدوري الإيراني.