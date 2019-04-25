الامارات | أسوأ انطلاقة للعين في تاريخ «أبطال آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ انطلاقة للعين في تاريخ «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق العين أسوأ انطلاقة له في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن جمع نقطتين فقط في أربع جولات من أصل 12 نقطة، كما خسر المباراتين اللتين أقيمتا على أرضه، مواصلاً بذلك احتفاظه بالمركز الأخير بنقطتين، في وقت فقد فيه الفريق رسمياً فرصة المنافسة على صدارة المجموعة التي يحتلها الهلال السعودي برصيد تسع نقاط، يليه الدحيل القطري بسبع نقاط، والاستقلال الإيراني بأربع نقاط.

وخسر «الزعيم»، حامل لقب نسخة 2003، ضربة البداية في النسخة الحالية على يد الهلال السعودي بهدف نظيف، وتعادل في الجولتين الثانية والثالثة خارج ملعبه أمام الاستقلال 1-1 والدحيل 2-2 على التوالي، لكنه خسر في الجولة الرابعة أمام الدحيل بهدفين، لتتضاءل حظوظه بشكل كبير في التأهل.

ومن بين جميع الفرق التي تشارك في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية من أندية منطقة غرب القارة، فإن فريق العين، الذي كانت له صولات وجولات في المسابقة، يحتل حالياً المركز الأخير من أصل 16 فريقاً، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز حتى الآن.

ورغم تعقد موقف وصيف نسختي 2005 و2016، إلا أن جماهيره تتمنى أن يكرر الفريق السيناريو الذي حدث من قبل في نسخ 2015 و2016 و2017 و2018، حيث قلب فيها الأمور لمصلحته في الجولات التالية، إذ يتمسك الفريق بأمل الفوز في الجولتين المتبقيتين، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط، لكنه سيحتاج كذلك لخسارة الدحيل من الاستقلال والهلال.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، أنهم لن يرفعوا الراية البيضاء في سباق التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية، وأنهم سيدافعون عن حظوظهم الموجودة في المنافسة على البطاقة الثانية، بعد أن اتسع الفارق بينهم وبين الهلال المتصدر إلى سبع نقاط.

وقال حماد في تصريحات صحافية عقب المباراة: «كنا ندرك أن الخسارة في مباراة الدحيل ستعقّد من مهمتنا بشكل أكبر مما كان عليه، وكنا في حاجة للفوز، ولكننا لم نستطع تحقيق ذلك، رغم أننا حصلنا على بعض الفرص، خصوصاً قبل نهاية الشوط الأول، وأعتقد أننا كنا قريبين من الخروج بنتيجة إيجابية، ولكن علينا أن نتمسك بالأمل في التأهل، طالما أن حظوظنا موجودة على الورق».

ورفض عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم إلقاء اللوم على المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بسبب الخيارات التي اعتمد عليها في المباراة، وقال: «المدرب غاريدو خاض المباراة بالعناصر المتاحة أمامه، فالفريق يعاني عدداً من الإصابات في صفوفه، والجميع يعلمها، وفي مقدمتها محمد عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن».

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وسيخرج فريق العين في الجولة المقبلة، المقررة في السادس من الشهر المقبل، ليحل في ضيافة الهلال السعودي على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، بينما سيختتم مشواره في دوري المجموعات على ملعبه في 20 من الشهر ذاته، حينما يستقبل استقلال طهران.

غاريدو: استمراري في منصبي ليس بيدي

أكد مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، أن قرار استمراره في تدريب «الزعيم» في الموسم المقبل ليس بيده، وإنما هو خيار مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وإنه في الوقت الحالي مهتم بتحسين أداء ونتائج الفريق، أملاً في تطور المستوى في كل المنافسات.

وقال غاريدو في المؤتمر الصحافي، عقب الخسارة من الدحيل: «قرار بقائي بيد إدارة شركة نادي العين، وشخصياً أعمل على تقديم أفضل ما لدي مع الفريق، بالنسبة لي منذ أن توليت المهمة وحتى نهاية عقدي في الـ30 من يونيو المقبل، فإن من واجبي تحسين أداء الفريق، ولن أدخر جهداً من أجل تطوير المستوى بكل تأكيد».

ورداً على سؤال حول اعتماده على لاعبين صغار في السن في قائمة خياراته، قال: «لا أعترف بمفهوم لاعب صغير أو كبير في كرة القدم، بقدر ما أعتمد في خياراتي على مدى جاهزية اللاعبين، ومقدرتهم على تنفيذ واجباتهم، وتلك النوعية تجدها دائماً في اللاعب الأكثر التزاماً وعطاءً خلال الحصص التدريبية، الذي يمتلك الرغبة الحقيقية في الدفاع عن الشعار، ويعمل على إظهار أفضل ما لديه، وأنا سعيد بخياراتي التي دفعت بها في المواجهة».

محمد عبيد:

• «العين يعاني بسبب غياب المصابين وأبرزهم محمد عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن».

• «لن نرفع الراية البيضاء في سباق التأهل إلى ثمن نهائي البطولة الآسيوية».