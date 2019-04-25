الامارات | قبيسي يحصد ذهب التزحلق على الماء بجنوب إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن قبيسي يحصد ذهب التزحلق على الماء بجنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفوق نجم منتخب الإمارات للرياضات الجوية و«سكاي دايف دبي»، عبدالباري قبيسي، بشكل لافت، في بطولة جنوب إفريقيا الدولية للتزحلق على الماء، التي أقيمت بين 19 و22 الجاري، حيث تمكن من حصد ذهبيتي السرعة والهدف، وسط منافسة من أكثر من 100 متسابق ومتسابقة، كما حققت لاعبة المنتخب، كاميليا ميهاي، المركز الثاني في المسابقة نفسها. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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