الامارات | «وزراء الشباب والرياضة العرب» يكرِّم جواهر القاسمي

شكرا لقرائتكم خبر عن «وزراء الشباب والرياضة العرب» يكرِّم جواهر القاسمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم مجلس وزراء الرياضة والشباب العرب، خلال افتتاح أعمال دورته الـ43، في العاصمة المصرية القاهرة، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وذلك تقديراً لجهودها في دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية، وتعزيز ثقافة ممارسة المرأة للرياضة، كنمط حياة ومظهر حضاري تنموي.

وتسلمت درع التكريم بالنيابة عن سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، من السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، نيابةً عن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وجرى التكريم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وحضره وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، وكذلك جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة في القاهرة.

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وأسهمت سموها في الارتقاء برياضة المرأة، ليس في إمارة الشارقة والإمارات فحسب، وإنما في دول المنطقة كافة، فعلى الصعيد الإقليمي، دعمت تطوير دورة أندية المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت سنة 1997، وتحولت في 2012 إلى دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تنظمها وتستضيفها الشارقة كل عامين، حيث شارك في دورتها الرابعة العام الماضي، 67 نادياً من 16 دولة عربية، إلى جانب إسهامات عدة لسموها.

وأعربت سموها، في تصريح بهذه المناسبة، عن شكرها لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتقديرها لاهتمام المجلس بمسيرة رياضة المرأة، وتوفير الدعم اللازم لتطويرها واستمراريتها.

وقالت سموها: «نظرتنا للرياضة تتجاوز مجرد كونها هواية أو وسيلة لتحسين صحة الفرد، بل نعتبرها ضرورة حضارية وتنموية وأداة لتعزيز الروابط الاجتماعية ومنهجاً للارتقاء بقدرات رأس المال البشري، وتمكينه من الشراكة الفاعلة في بناء الأوطان، وتعزيز حضورها على خريطة العالم، فالرياضة تسهم في بناء الشخصية الاجتماعية الفاعلة من ناحية، وفي تعزيز العلاقات بين الشعوب من ناحية ثانية».

جواهر القاسمي تدعم بقوة دورة الألعاب العربية للسيدات، الأكبر من نوعها في المنطقة.