الامارات | الرويس تظفر بذهبية «أبوظبي للجوجيتسو» في أول مشاركة بفئة الحزام الأزرق

شكرا لقرائتكم خبر عن الرويس تظفر بذهبية «أبوظبي للجوجيتسو» في أول مشاركة بفئة الحزام الأزرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت لاعبة فريق الوحدة للجوجيتسو، مهرة الرويس، بالميدالية الذهبية لوزن 40 كيلوغراماً لمنافسات الحزام الأزرق للناشئات، ضمن منافسات اليوم الخامس لبطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، بفارق النقاط أمام لاعبة نادي الجزيرة حمدة بامهداف. وكشفت الرويس، لـ«الإمارات اليوم»، بعد نيلها الميدالية الذهبية، أن هذه النسخة من بطولة أبوظبي العالمية هي أول مشاركة لها في وزن 40 كيلوغراماً فئة الحزام الأزرق، وقد اجتهدت في التدريبات اليومية من أجل الحفاظ على وزنها حتى تتمكن من تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية لهذا الوزن.

وقالت: «هذه هي الميدالية الذهبية الثانية لي في بطولة أبوظبي العالمية بعد الأولى التي فزت بها عام 2017، وحققت أيضاً الميدالية البرونزية في نسخة العام الماضي 2018، وكانت خسارتي للميدالية الذهبية في العام الماضي درساً قوياً لي تعلمت منه الكثير، وتدربت بقوة قبل هذه النسخة من أجل استعادة الميدالية الذهبية، وبذلت مجهوداً كبيراً في التدريبات، وقامت مدربتي مارسيلا كروس بإعطائي توجيهات فنية كثيرة من أجل التغلب على كل المنافسات لي في البطولة». وأضافت: «كانت المباراة النهائية أمام لاعبة الجزيرة حمدة بامهداف أصعب مباراة لي في البطولة، لعلمي بأنها كانت حريصة على تحقيق الفوز ونيل الميدالية الذهبية، وأدركت منذ الوهلة الأولى أن المباراة ستنتهي بفارق النقاط الفنية، وبالفعل ركزت على ذلك منذ بداية المباراة، وحاولت تجميع أكبر عدد من النقاط، ونجحت في ذلك إلى حد كبير».

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وأضافت: «هذه الميدالية تستحقها مدربتي مارسيلا كروس التي وقفت بجانبي بقوة، وبذلت مجهوداً كبيراً معي خلال التدريبات وأعطتني التوجيهات الفنية التي مكنتني من تحقيق الفوز، وأود إهداءها هذه الميدالية في المقام الأول، ثم إلى والدي ووالدتي اللذين قاما بمنحي الثقة والعزيمة قبل المباراة بدقائق، عندما جلسا معي وطلبا مني اللعب بهدوء وثقة، وعدم تسرع والتركيز على نقاط ضعف منافستي حمدة».

ولفتت مهرة الرويس إلى أن حلمها هو الحصول على الحزام الأسود، والمشاركة في كبرى البطولات العالمية وتمثيل منتخب الإمارات وإحراز الميداليات الذهبية والصعود على منصات التتويج.

وقالت: «أشكر إدارة نادي الوحدة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، الذي يولي اللعبة اهتماماً كبيراً ويدعمها بقوة، وأشكر أيضاً رئيس شركة الألعاب المصاحبة خالد الهنائي، وكذلك جميع أفراد أسرة الجوجيتسو بنادي الوحدة وجماهير القلعة العنابية الذين وجدوا في المدرجات بأعداد كبيرة وشجعوني، وأتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات، بعد أن سبق لي تحقيق المركز الثاني في جولة لندن لبطولة غراند سلام والمركز الثاني في بطولة إسبانيا، والمركز الأول لبطولة الأردن».