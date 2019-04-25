الامارات | 4 ميداليات إماراتية في «دراجات آسيا لأصحاب الهمم»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دراجو منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، أول من أمس، أربع ميداليات في منافسات بطولة آسيا للدراجات المقامة حالياً في ضيافة أوزبكستان، وذلك بواقع فضيتين وبرونزيتين، ضمن سباق ضد الساعة لـ20 كلم. جاءت أولى الميداليات من خلال أحمد المنصوري في فئة «سي 2»، ثم فضية ثانية لعايض الأحبابي، وأولى البرونزيتين عن طريق عبدالله البلوشي، وختاماً برونزية راشد الظاهري في فئة «إتش 4». وجاءت مشاركة منتخب أصحاب الهمم في آسيوية أوزبكستان، بطموح المنافسة في منصات التتويج، وتحقيق أزمنة ونقاط تصنيفية تساعدهم نحو ضمان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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