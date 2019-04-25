الامارات | حارس الشارقة يَعِدُ بوليمة لعائلة الحوسني

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الشارقة يَعِدُ بوليمة لعائلة الحوسني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى عجمان، علي الحوسني، النقاب عن أن شقيقه حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، ينوي إقامة «وليمة» للعائلة، بعد تتويج الملك رسمياً بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم.
وقال حارس مرمى عجمان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «عادل اتفق معنا على إقامة وليمة كبرى بهذه المناسبة ستجمع كل أفراد العائلة، لكن موعدها لم يتحدد هل ستكون خلال شهر رمضان أم بعده، لكنها في النهاية أصبحت محسوبة عليه، في أي وقت سيقدمها لنا».
وحول ما إذا كان ينوي تقديم هدية لشقيقه، بمناسبة الفوز بالدوري، رد علي الحوسني مازحاً: «المفروض أن يقدم لي هو الهدية.. ولست أنا».
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