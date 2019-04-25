نجح بايرن ميونخ في تجاوز عقبة مضيفه فيردر بريمن بالفوز عليه (3-2) في نصف نهائي كأس ألمانيا، اليوم الأربعاء، ليخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من قلب ملعب فيسير شتاديون.
وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن البايرن سجل رقمًا قياسيًا بتأهله في آخر 30 مباراة خاضها خارج أرضه في كأس ألمانيا.
ولم يسبق لأي فريق آخر النجاح في خطف بطاقات التأهل بفوزه خارج ملعبه في الكأس أكثر من بايرن ميونخ.
ومن المقرر أن يلتقي رجال المدرب نيكو كوفاتش مع لايبزيج في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي، بالعاصمة الألمانية "برلين"، يوم 25 مايو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.