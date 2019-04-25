بايرن ميونخ يتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا

نجح بايرن ميونخ في تجاوز عقبة مضيفه فيردر بريمن بالفوز عليه (3-2) في نصف نهائي كأس ألمانيا، اليوم الأربعاء، ليخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من قلب ملعب فيسير شتاديون.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن البايرن سجل رقمًا قياسيًا بتأهله في آخر 30 مباراة خاضها خارج أرضه في كأس ألمانيا.

ولم يسبق لأي فريق آخر النجاح في خطف بطاقات التأهل بفوزه خارج ملعبه في الكأس أكثر من بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن يلتقي رجال المدرب نيكو كوفاتش مع لايبزيج في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي، بالعاصمة الألمانية "برلين"، يوم 25 مايو المقبل.