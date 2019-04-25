لاتسيو يثأر من ميلان ويصعد لنهائي كأس إيطاليا

صعد لاتسيو للمباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه ميلان اليوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما في شهر شباط/فبراير الماضي، انتهى بالتعادل السلبي، ليحجز لاتسيو بطاقة التأهل الأولى لنهائي المسابقة.

وارتدى الأرجنتيني خواكين كوريا ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.

وبذلك، رد لاتسيو اعتباره من خسارته أمام ميلان بركلات الترجيح بالدور ذاته لنسخة البطولة في الموسم الماضي، ليضرب موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي أتالانتا وفيورنتينا.

ويستعد الفريقان لخوض مباراة العودة على ملعب أتالانتا غدا الخميس، علما بأن مباراة الذهاب التي جرت في معقل فيورنتينا قد انتهت بالتعادل 3 / 3.