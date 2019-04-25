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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد النجم الساحلي .. مباراة العودة بتونس ينتظرها حضور جماهير كبير
أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلى أن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك فى ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية بين فريقين يمتلكان خبرات كروية كبيرة فى الوطن العرب.
الزمالك ضد النجم الساحليويلتقى الزمالك نظيره النجم الساحلى فى ذهاب نصف النهائي لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية والتى ستقام على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد المقبل.
أضاف عاشور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم المذاع عبر قناة المحور ان مسألة حضور الجماهير للمباراة مهمة لكلا الفريقين مشيرًا الى أن مباراة العودة سيتواجد بها جمهور كبير لمساندة الفريق التونسي فى مباراة العودة.
تابع المتحدث الرسمي بإم نادى النجم الساحلي ان فريقه لم يحدد حتى الآن موعد سفره من القاهرة الى برج العرب الا أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.
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