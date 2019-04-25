شكرا لقرائتكم عقل وعبد العزيز وبسيونى ورشاد فى ختام مهرجانات البراعم بالجيزة "صور "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس أدارة منطقة الجيزة لكرة القدم برئاسة المندوه الحسينى على حضور ختام مهرجانات البراعم للموسم الجارى 2018 / 2019 والتى استضافتها ملاعب نادى الزمالك.







حضر حفل الختام الثنائى عادل عقل ومحمد رشاد عضوا مجلس الإدارة وممثلان للمجلس بالإضافة إلى ماهر عبد العزيز المدير التنفيذى وعبد الحميد بسيونى رئيس قطاع البراعم بالزمالك وأسامة يوسف رئيس اللجنة الفنية بالفرع ومدحت صلاح رئيس لجنة الحكام بالمنطقة إلى جانب عدد من رموز القلعة البيضاء التى استضافت فعاليات مهرجان الختام واعتذرعن الحضور لظروف طارئة، المندوه الحسينى، رئيس مجلس إدارة الفرع.





بدأ الحفل بكلمة عبد الحميد بسيونى رئيس قطاع البراعم بالنادى المضيف، والذى أثنى على تنظيم الفرع للمهرجانات خلال فعاليات الموسم مؤكد أنه نجح بشكل كبير تنظيميا وفنيا، وذلك نظرا للجهد الذى بذلته لجنة البراعم التى يديرها خالد كمال ومعه الثنائى شريف ماهر وإيهاب عبد الخالق والمقرر عاطف الأيوبى .





تم القى ماهر عبد العزيز المدير التنفيذى كلمة استعرض خلالها الشكل العام للمهرجانات خلال الموسم المنقضى والجهد الذى بذل من كل القائمين على المهرجانات سواء مشرفين او منظمين او حكام مما كان له الاثر الكبير فى نجاح المهرجانات التى اتت بثمارها وأفرزت مواهب متميزة ستخدم الساحرة المستديرة فى السنوات المقبلة .





القى المهندس عادل عقل عضو مجلس الادارة المشرف على البراعم كلمة قدم خلالها الشكر لمجلس ادارة الفرع الذى وفر كل سبل النجاح خلال الموسم للمهرجانات ولم يبخل باى جهد او دعم مادى او معنوى واختتم عقل كلمته بتوجيه الشكر الى اللجان المختلفة بالفرع على جهودهم لنجاح الموسم المنقضى كما حرص عقل على شكر لمجلس أدارة نادى الزمالك على استضافته لحفل ختام المهرجانات .

كما حضر فعاليات المهرجان عصام درويش مساعد المدير التنفيذى واعضاء لجنة الناشئين بالفرع ومحمود منطاش المشرف على حكام البراعم والحكام اشرف السيد ووليد الديب ومحمود فوزى واحمد نبيل .







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