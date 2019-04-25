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جروس: حضور الجماهير فى مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي يعزز من فرصنا...

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جدة - عمرو شويل جروس: حضور الجماهير فى مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي يعزز من فرصنا

أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك أنه يمنى النفس بتحقيق انتصار كبير على النجم الساحلى فى المباراة التى ستجمعهما بعد أيام.

جروس: حضور الجماهير فى مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي يعزز من فرصنا

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موعد مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي

ويلتقى الزمالك نظيره النجم الساحلى فى ذهاب نصف النهائي لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية والتى ستقام على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد المقبل.

أضاف كريستيان جروس خلال تصريحاته عبر فيديو أذيع ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور، أنه من الرائع أن يساند الزمالك فى المباراة جماهير كبيرة فى المباراة المقبلة خاصة وأنها أمام فريق سيكون ند قوى ونتطلع لتحقيق الفوز عليه.

جروس: حضور الجماهير فى مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي يعزز من فرصنا

أوضح المدير الفنى السويسرى أن الفريق عازم على تحقيق الانتصار بأكبر عدد من الأهداف لمنع حدوث أية مفاجآت فى مباراة العودة المقبلة الأحد بعد القادم.

 

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