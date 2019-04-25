- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم جروس: حضور الجماهير فى مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي يعزز من فرصنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جروس: حضور الجماهير فى مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي يعزز من فرصنا
أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك أنه يمنى النفس بتحقيق انتصار كبير على النجم الساحلى فى المباراة التى ستجمعهما بعد أيام.
موعد مباراة الزمالك ضد النجم الساحليويلتقى الزمالك نظيره النجم الساحلى فى ذهاب نصف النهائي لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية والتى ستقام على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد المقبل.
أضاف كريستيان جروس خلال تصريحاته عبر فيديو أذيع ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور، أنه من الرائع أن يساند الزمالك فى المباراة جماهير كبيرة فى المباراة المقبلة خاصة وأنها أمام فريق سيكون ند قوى ونتطلع لتحقيق الفوز عليه.
أوضح المدير الفنى السويسرى أن الفريق عازم على تحقيق الانتصار بأكبر عدد من الأهداف لمنع حدوث أية مفاجآت فى مباراة العودة المقبلة الأحد بعد القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر جروس: حضور الجماهير فى مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي يعزز من فرصنا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.