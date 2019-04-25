شكرا لقرائتكم نائب رئيس أبها: نجاح الفريق جاء بعد معاناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل نادي أبها الرياضي نتائجه المميزة وتصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تغلبه على النهضة بهدفين مقابل هدف وبات قريبا من الصعود الى دوري المحترفين.

وقال سميحان النابت، لاعب الفريق، لـبرنامج "في المرمى": تعاهدفنا أن نخرج بالفوز ونضمن 90% من حظوظ الصعود. وذهب زميله خالد الزيعلي إلى أهمية حسم المباراة المقبلة لتأكيد التأهل.

ويعمل الفريق إلى إعادة اسم أبها إلى مسابقة دوري الأضواء، بعد غياب لسنوات، في ظل الظروف التي عانى منها النادي.

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وذكر عبد العالي الحربي ، نائب رئيس النادي : الإنجاز جاء من رحم المعاناة، خاصة وأننا عانينا لمدة عقد من الزمان، و الفريق يتدرب في عدة أماكن مختلفة، ولا نملك أي مورد مادي سواء إعانة لجنة الاحتراف وتبرعات أعضاء الشرف.

وأضاف: نستأجر الأندية الصحية وندفع الاشتراكات، لأنه ليس لدينا أي بنية تحتية في النادي، ونعمل على قدر الامكانات منذ 10 سنوات.

ويمتلك أبها 64 نقطة في صدارة الترتيب، مستفيدا من 18 حالة فوز، بجانب تعادله في 10 مناسبات وخسر 6 مباريات، ويحتاج الفريق إلى نقطة واحدة من آخر 4 مباريات ليضمن تأهله إلى دوري المحترفين، بشرط أن يخسر كل من العدالة والخليج مباراة على الأقل من الأربع المقبلة في المسابقة.