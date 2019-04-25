شكرا لقرائتكم رالي داكار.. واجه عدة تحديات وتغير مساره 3 مرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رأت فكرة رالي داكار النور بعد أن فقد الدراج الفرنسي تييري سابين الطريق في الصحراء الأفريقية و تاه لبضعة أيام، و من هنا جاءت فكرته لتنظيم سباق يقطع الأراضي الصحراوية، و بقي سابين المشرف الأول على الرالي إلى أن لقي حتفه في حادث سقوط مروحية كانت تقله، خلال إشرافه على السباق سنة 1986.

وكانت النسخة الأولى في عام 1979، ونقطة الانطلاق هي العاصمة الفرنسية باريس، و النهاية في داكار السنغالية و من هنا اكتسب الرالي تسميته برالي داكار، وبلغ طول مساره 10 آلاف كيلومتر لمدة 18يوماً، وفي النسخة الثانية، دخلت شركات تصنيع السيارات غمار الرالي إلا أن اكبر تحد واجه السائقون، هو القيادة دون أنظمة ملاحة آنذاك، معتمدين على الخرائط و أحياناً على الشمس، لتحديد الاتجاهات.

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وبعد 30 عاماً، تحديدا في عام 2009، انتقل السباق من أفريقيا لقارة أميركا الجنوبية، إلا أن هذا القرار أعطى بعداً آخر للرالي على الطرقات الوعرة في تلك المناطق، لا تقل خطورة عن الصحراء الكبرى في أفريقيا و تجاوز في أغلب المرات حاجز 9 آلاف كيلومتر بعد التنظيم المشترك لعدة دول على غرار الأرجنتين، بوليفيا، بيرو، و تشيلي، إلا أن نسخة العام الحالي بلغ طول مسارها 5 آآلاف كيلومتر داخل بيرو لوحدها، بعد اعتذار الدول الأخرى عن التنظيم.

و في فصل جديد يكتبه الرالي التاريخي، ستكون النسخة المقبلة منه عام 2020 و لخمس سنوات بعدها، في السعودية داخل الصحاري الغامضة و العميقة.

ويدخل سباق رالي داكار في إطار الحراك الرياضي الكبير الذي تشهده السعودية خلال الأعوام الأخيرة خصوصاً ضمن الرياضات الميكانكية العالمية، حيث استضافت السعودية سباق الأبطال، والجولة الافتتاحية لسباقات الفورمولا E، لكن مستوى التحدي يرتفع مع رالي له ثقله و تاريخ طويل ضمن عالم السباقات.