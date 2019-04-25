شكرا لقرائتكم لاكازيتا: جوفينكو دخل تاريخ إيطاليا عبر الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة “لاكازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، يوم الأربعاء، أن سيباستيان جوفينكو، مهاجم الهلال السعودي، دخل تاريخ كرة القدم الإيطالية بعد هدفه الذي أحرزه في مرمى استقلال طهران الإيراني.

وسجل جوفينكو "32 عاما" أول هدف له في دوري أبطال آسيا، بعدما قاد فريقه الهلال للفوز على الاستقلال بهدف نظيف، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

تقرير الصحيفة الإيطالية

وذكرت الصحيفة الإيطالية في تقرير نشرته عن المهاجم الإيطالي: اذا استمر البرتغالي كريستيانو رونالدو في استعمار أوروبا، بعد فوزه ببطولات في ثلاث دول مختلفة "إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا"، فإن جوفينكو يحاول قهر كامل القارات.

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وأضافت الصحيفة: لاعب يوفنتوس السابق، الذي يلعب حاليا مع الهلال في السعودية، وصل إلى مستوى قياسي يمكنه التباهي به في كرة القدم الإيطالي، وذلك بعد سجل رقما قياسيا لم يصل إليه أحد في كرة القدم الإيطالية، حيث أحرز اللاعب الملقب بـ "فورميكا أتوميكا – النمل الخارق".. في مسابقات دولية كبرى في ثلاث قارات مختلفة.

فرحة جوفينكو بهدفه مع الشهراني والعابد

وأشار التقرير إلى أن جوفينكو أحرز هدفين مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، بجانب أربعة أهداف مع فريق تورنتو في دوري أبطال "كونكاكاف".

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك عدداً قليلاً من اللاعبين الذين تمكنوا من التسجيل في مسابقات دولية كبرى في ثلاث قارات، يتقدمهم ريكاردو أوليفيرا، الذي أحرز في دوري أبطال أوروبا مع ريال بيتيس الإسباني، وفي آسيا أحرز مع الجزيرة الإماراتي، وسجل في كأس ليبرتادوريس في أميركا الجنوبية بقميص ساو باولو.

وانضم جوفينكو إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولعب في الدوري 8 مباريات، وسجل 3 أهداف وصنع هدفا خلال 445 دقيقة لعب.