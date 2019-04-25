شكرا لقرائتكم الأخضر الشاب يختتم معسكره بمواجهة جنوب أفريقيا الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاود المنتخب السعودي تحت 20 عاماً يوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مدينة أبها والذي يختتمه يوم الجمعة القادم، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا، وذلك عقب مواجهة منتخب جنوب أفريقيا ودياً يوم الثلاثاء في المباراة التي انتهت لصالح الأخضر الشاب بهدف نظيف.

ويواصل الأخضر الشاب يوم الخميس تدريباته ضمن معسكره في أبها، تحضيراً لمواجهة ضيفه منتخب جنوب أفريقيا يوم الجمعة في ختام المعسكر المقام استعداداً للمونديال.