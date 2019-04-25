شكرا لقرائتكم أتلتيكو يؤجل حسم برشلونة للقب.. ويتجاوز فالنسيا بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقت أمال فالنسيا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ضربة جديدة، بعد خسارته 2 - 3 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، يوم الأربعاء، في المرحلة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 52 نقطة في المركز السادس،بفارق نقطتين خلف خيتافي صاحب المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية الذي يلاقي ريال مدريد يوم الخميس في المرحلة ذاتها، فيما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط خلف برشلونة المتصدر، ليؤجل حسم فوز الفريق الكتالوني بلقب المسابقة.

وتقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة التاسعة عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يتعادل كيفن غاميرو لفالنسيا في الدقيقة 36، ثم عاد الفرنسي أنطوان غريزمان ليسجل الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 49، لكن قائد فالنسيا دانييل باريخو سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77. وفي الدقيقة 81 سجل أنخل كوريا الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، ليمنح فريقه فوزًا هامًا.