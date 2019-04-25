شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقي يطيح بالشوربجي ويتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجاة كبيرة أطاح فارس الدسوقي المصنف رقم 40 عالميا، بمنافسه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، من الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة.

وفاز الدسوقي على الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 11-4, 8-11, 11-9 .

Advertisements

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.