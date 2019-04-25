أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يضم رمضان صبحى والشيخ وعربى بدر لمواجهة المصرى فى الدورى الأهلى يضم رمضان صبحى والشيخ وعربى بدر لمواجهة المصرى فى الدورى أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قائمة الفريق التى تسافر اليوم إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصرى فى إطار منافسات بطولة الدورى والمقرر لها غدا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية. "الونش" مهدد بالدكة أمام النجم بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز أصبح محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك، مهددًا بالخروج من التشكيل الأساسى للفريق الأبيض، خلال مباراة النجم الساحلى التونسى، التى ستجمع الفريقين، الأحد المقبل، فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية. Advertisements كهربا يضمن مقعدا فى تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلى ضمن محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الزمالك العودة للتشكيل الأساسى للزمالك أمام النجم الساحلى، فى المباراة التى ستجمعهما الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية. هانى سعيد يقرر اعتزال الكرة نهاية الموسم استقر هانى سعيد قائد مصر المقاصة على اعتزال كرة القدم نهاية الموسم بعد رحلة طويلة من العطاء مع الساحرة المستديرة بدأها بالأهلى ثم الاحتراف ببارما الإيطالى ثم العودة واللعب مع اكثر من نادى بالدورى المصرى مثل المصرى والإسماعيلى والزمالك وأخيرا مصر المقاصة الذى خاض معها اللاعب حوالى خمس مواسم .

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