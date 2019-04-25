حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المكسيكى جارتسيا حكما لمباراة الأهلى والمصرى بالدورى الممتاز الأهلى يضم رمضان صبحى والشيخ وعربى بدر لمواجهة المصرى فى الدورى تأكيدا لـ"الخليج 365".. المكسيكى جارتسيا حكما لمباراة الأهلى والمصرى رسميا.. برج العرب يستضيف مباراة الزمالك والنجم الساحلى بالكونفدرالية مصر تواجه تنزانيا وغينيا وديا قبل الأمم الأفريقية فيفا مهنئا الأهلى: 112 سنة ألقاب وأرقام قياسية وأساطير كروية ستظل فى القلوب Advertisements حمدى النقاز يغيب عن الزمالك أمام الإنتاج الحربى "الونش" مهدد بالدكة أمام النجم بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز كهربا يضمن مقعدا فى تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلى هانى سعيد يقرر اعتزال الكرة نهاية الموسم

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