شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يحذر جروس من "أطوال" النجم الساحلى قبل موقعة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد بنادي الزمالك، السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، من طول قامة لاعبى النجم الساحلى التونسى قبل المباراة التى ستجمعهما يوم الأحد 28 من الشهر الجارى، على ستاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وأعد أمير عزمى تقريرًا مفصلاً عن كافة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى، حيث تمثلت نقاط القوة فى طول قامة اللاعبين وقوتهم البدنية فى الإلتحامات، بخلاف العرضيات المتقنة والتى يستغلوها بالشكل الأمثل نظرًا لطول قامتهم، فيما جاءت نقاط الضعف فى البطئ النسبى لخط الدفاع، فضلاً عن غياب المهاجم كريم عريبى عن المباراة بعد طرده خلال مواجهة الهلال السودانى أمس الثلاثاء فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية التى جمعتهما على ملعب السويس وانتهت بفوز فريقه 2-1 وقد سجل أحد الهدفين.

وكان كريستيان جروس، كلف أمير عزمى مجاهد بمتابعة مباراة النجم الساحلى والهلال السودانى، واعداد تقريرًا مفصلاً عن الفريق الفائز، لدراسته قبل مواجهة الزمالك فى نصف النهائى.