شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للاتحاد واللاعبين يحتفلون بعيد ميلاد مصيلحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الجهاز الفنى ولاعبو الاتحاد السكندرى محمد مصيلحى رئيس النادى بعيد ميلاده الذى يحل اليوم ، وقام حلمى طولان المدير الفنى للفريق ووليد صلاح الدين مدير الكرة بتهنئة رئيس النادى وأكدوا له أن هديتهم ستكون تحقيق الفوز على النجوم فى المباراة المقبلة بالدورى للهروب من شبح الهبوط . وقد شهد الإتحاد السكندرى طفرة كبيرة فى كافة الألعاب الرياضية وشارك لأول مرة زعيم الثغر فى تاريخه بالبطولة العربية للأندية الابطال .

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