تغييرات جذرية فى تشكيلة الأهلى أمام المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الاورجويانى لاسارتى المدير الفنى للأهلى تغييرات جذرية فى تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء المصرى غدا فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ26 للدورى باستاد المكس .
ويفاضل لاسارتى بين رامى ربيعة وأيمن أشرف للإستعانة بأحدهما بجانب ياسر إبراهيم فى الخط الخلفى ، بينما استقر المدير الفنى على إشراك حسين الشحات فى مركز الظهير الأيمن على أن يتم الإستعانة بأحمد فتحى فى وسط الملعب بجانب حمدى على أن يشرك الثلاثى جيرالدو وصالح جمعة واجاى فى منطقة وسط الملعب خلف المغربى وليد ازارو .
جاءت هذه التغييرات الكثيرة فى تشكيلة الأهلى بسبب الإصابات الكثيرة التى ضربت الفريق كان أخرها كريم نيدفيد وحسام عاشور ومحمد هانى بالإضافة لإيقاف عمرو السولية .
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