7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 24 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، برج العرب يستضيف مباراة الزمالك والنجم الساحلى بالكونفدرالية الأهلى يضم رمضان صبحى والشيخ وعربى بدر لمواجهة المصرى فى الدورى أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قائمة الفريق التى تسافر اليوم إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصرى فى إطار منافسات بطولة الدورى والمقرر لها غدا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية. Advertisements ضمن محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الزمالك العودة للتشكيل الأساسى للزمالك أمام النجم الساحلى، فى المباراة التى ستجمعهما الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية.

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