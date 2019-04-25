سوبر كورة يكشف كواليس جلسة رئيس الزمالك مع جروس وسر الكلمات الـ3 للسويسرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مطولة مع السويسري جروس المدير الفني للفريق مما تسبب في غياب المدير الفني عن قيادة تدريب اليوم بعد فقدان قمة الدوري عقب الخسارة من بيراميدز. ولمعرفة تفاصيل الجلسة اضغط علي الرابط التالي.. Advertisements

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