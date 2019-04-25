"سوبر كورة" يكشف مفاجآة.. جروس يغيب عن أول تدريب للزمالك بعد الخسارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب السويسرى كريستيان جروس المدير الفى للزمالك، عن أو تدريب لفريقه، والذى أقيم اليوم الأربعاء، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب الهزيمة التى تعرض لها الأبيض من بيراميدز بهدف دون رد أحرزه على جبر، فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا Advertisements

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