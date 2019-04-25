شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يغيب عن تدريب الزمالك.. واستشفاء الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك تدريبه اليوم الأربعاء، على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز الأخيرة والتى انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، لتدريبات استشفائية على هامش المران الجماعى، وحصل محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق على راحة من التدريب لارتفاع درجة حرارته.