تعيين طاقم حكام مكسيكى لمباراة الأهلي والمصري

أصدر اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، قراراً بأن يدير مباراة الأهلي والمصري المقرر إقامتها غداً الخميس على استاد المكس بالإسكندرية ضمن اللقاءات المؤجلة من الأسبوع الـ 19 بالدوري العام المصري إلى طاقم حكام من المكسيك.

حيث إنه سيصل طاقة الحكام إلى القاهرة مساء اليوم متوجهاً إلى الإسكندرية غداً ليدير مباراة الأهلي والمصري التي ستقام على استاد المكس.

من الجدير بالذكر أن أن طالب النادي المصري من اتحاد الكرة طاقم حكام أجانب تدير مباراته مع الأهلي، وقد سدد مبلغ 25 ألف دولار لاتحاد الكرة.

تجدر الإشارة بأنه تقرر إقامة المباراة على استاد المكس بدلاً من السويس لعدم موافقة الجهات الأمنية على إقامة المباراة باستاد السويس.