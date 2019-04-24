انت الان تتابع تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يُزعج برشلونة ويرفض رمي المنشفة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 11:57 مساءً - أرجأ أتلتيكو مدريد تتويج مواطنه برشلونة رسمياً بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم إثر فوزه مساء الأربعاء على ضيفه فالنسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في قمة لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة المحلية.

على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، افتتح المهاجم ألفارو موراتا التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة التاسعة، لكن الفرنسي كيفن غاميرو أدرك التعادل لـ"خفافيش" فالنسيا في الدقيقة الـ36.

واستعاد أتلتيكو مدريد التقدم مجدداً بفضل مهاجمه الفرنسي المتألق أنطوان غريزمان بالدقيقة الـ49، غير أن "الضيوف" عدلوا الكفة للمرة الثانية عن طريق دانييل باريخو من ركلة جزاء تم احتسابها بعد الاستعانة بـ "تقنية الفيديو"، في الدقيقة الـ77.

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ومنح الجناح الأرجنتيني أنخيل كوريا فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني النقاط كاملة، قبل 9 دقائق من صافرة النهاية، وهو ما أزعج جماهير برشلونة كثيراً.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 71 نقطة في الوصافة بفارق تسع نقاط خلف برشلونة المتصدر، في حين تجمّد رصيد فالنسيا عند 52 نقطة في المركز السادس.

وكان برشلونة يُمني النفس بخسارة أتلتيكو مدريد من أجل الظفر رسمياً بلقبه الـ26 في الليغا، لكن الآن بات يتوجب عليه الفوز على ليفانتي، في مباراة الجولة المقبلة، التي يحتضنها ملعب "كامب نو"، السبت المقبل، لطي صفحة البطولة الإسبانية لصالحه بشكل نهائي.

ويتطلع رفاق "البرغوث" الأرجنتيني لإنهاء ملف الليغا سريعاً وذلك للتفرغ كلياً لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ أملاً في تكرار "الثلاثية التاريخية" للمرة الثالثة، بعد عامي 2009 و2015، وذلك بعد بلوغ الفريق الكتالوني نهائي كأس ملك إسبانيا حيث سيُلاقي فالنسيا.