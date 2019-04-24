جوارديولا بديلًا لأليجري في يوفنتوس

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تحرير:علي الزيني ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

جوارديولا

ذكرت صحيفة إلجيورنالي الإيطالية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي يوفنتوس، بدأت في البحث عن بديل ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من التتويج بلقب الدوري، مشيرة إلى أن السبب يرجع إلى خروج السيدة العجوز، من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام أياكس الهولندي، بعدما تعادل إيجتبيًت بهدف لمثله، على ملعب يوهان كرويف أرينا، وخسارته على أرضه ووسط جماهيره، بهدفين لهدف، في مواجهة الإياب، ليودع السيدة العجوز المسابقة الأوروبية في مفاجأة كبيرة.

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وأشار التقرير، إلى أن أنطونيو كونتي، الذي تولى قيادة فريق إنتر، كان هو الهدف الخيار الأول لليوفي، وهو ما جعل يوفنتوس يسعى للتعاقد مع بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي، خاصة أنه لا يقضي أفضل فتراته مع السيتي، بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد يرغب في خوض تجربة إيطالية. وفي