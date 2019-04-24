انت الان تتابع اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراة الأهلي والمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م

لجنة الحكام

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، عن أسماء طاقم الحكام المكلف بإدارة مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس، على استاد "المكس" بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز؛ حيث يدير المباراة طاقم تحكيم مكسيكي مكون من روبيرتو جارتسيا حكم ساحة، ويعاونه كل من اندريا هيرنانديز مساعد أول وكريستيان كابك، مساعد ثان، وإيريك ميرندا حكمًا رابعًا. ويأتي تعيين حكام أجانب للمباراة بناء على طلب مجلس إدارة المصري.

Advertisements

ويلتقي غدًا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي في مواجهة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش