انت الان تتابع اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراة الأهلي والمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م
لجنة الحكام
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، عن أسماء طاقم الحكام المكلف بإدارة مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس، على استاد "المكس" بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز؛ حيث يدير المباراة طاقم تحكيم مكسيكي مكون من روبيرتو جارتسيا حكم ساحة، ويعاونه كل من اندريا هيرنانديز مساعد أول وكريستيان كابك، مساعد ثان، وإيريك ميرندا حكمًا رابعًا. ويأتي تعيين حكام أجانب للمباراة بناء على طلب مجلس إدارة المصري.
ويلتقي غدًا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي في مواجهة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش
ويلتقي غدًا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي في مواجهة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش في برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية، انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، أحرزهما ساليف كوليبالي ووليد أزارو.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما فاز في 18 مباراة وتعادل في 4، وخسر 4، بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 46 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 11 وتعادل 13 وخسر 4.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراة الأهلي والمصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.