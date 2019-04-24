فرج عامر يكشف عن بطل الدوري هذا الموسم

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م

فرج عامر

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن توقعاته لبطل مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم؛ حيث أكد أن النادي الأهلي هو من سيتوج ببطولة الدوري الممتاز رغم تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة. وقال رئيس نادي سموحة في تصريحات إذاعية إن ملامح المنافسة أصبحت واضحة بشكل كبير وكل الأمور تشير نحو تتويج الأهلي بلقب مسابقة الدوري هذا الموسم. واضاف فرج عامر خلال تصريحاته أن الأهلي يتبقى له 8 مباريات إذا تمكن من الفوز في 7 وتعادل مع الزمالك؛ فسيتوج بلقب الدوري العام، مؤكدًا أن أصعب مباراتين للمارد الأحمر هما المصري وسموحة.

وعن الزمالك قال فرج عامر إنه سيعاني بشدة بسبب غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الذي يغيب عنه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفارس الأبيض أمام حسنية أغادير المغربي. واختتم رئيس سموحة تصريحاته بأن فريق بيراميدز هو الأقرب لحصد كأس مصر؛ لأن الفريق يمتلك قوة ستمكنه من المنافسة على

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