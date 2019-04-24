انت الان تتابع أرسنال يواصل السقوط بهزيمة جديدة من وولفرهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

تلقى فريق آرسنال هزيمة قاسية من نظيره وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب مولينيو ، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل أهداف وولفرهامبتون كل من كونور كودي ومات دوهيرتى ودييجو جوتا فى الدقائق 28 و37 و47 من زمن المباراة ، بينما أحرز هدف آرسنال اليونانى سوكارتيس فى الدقيقة 80، بهذه النتيجة يتجمد رصيد آرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس ، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 51 في المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة.

المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية خاصة من جانب لاعبي وولفرهامبتون الذين تمكنوا من تسجيل أول الأهداف في الدقيقة 28 عن طريق كونور كودى فى الدقيقة 28 ورغم محاولات الضيوف إدراك التعادل إلا أنهم استقبلوا الهدف الثانى فى الدقيقة 37 بواسطة مات دوهيرتى قبل أن يعزز دييجو جوتا النتيجة لصالح فريقه بإحرازه

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