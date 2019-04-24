أتلتيكو مدريد يؤجل احتفالات برشلونة

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أجّل أتليتيكو مدريد تتويج برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 3-2 على ضيفه فالنسيا في مباراة مثيرة وسط حضور جماهيري قليل في استاد واندا متروبوليتانو اليوم الأربعاء.
وكانت هزيمة أتليتيكو كافية ليضمن برشلونة لقب الدوري للمرة الثامنة في آخر 11 عاما، لكن فوز فريق المدرب دييغو سيميوني رفع رصيده إلى 71 نقطة من 34 مباراة ليعيد الفارق إلى تسع نقاط مع الفريق الكتالوني المتصدر.
وسيحسم برشلونة اللقب إذا فاز بملعبه على ليفانتي يوم السبت لكنه قد يصبح البطل قبل ضربة البداية إذا خسر أتليتيكو بملعبه أمام بلد الوليد في وقت سابق بنفس اليوم.
ووضع ألفارو موراتا أتليتيكو في المقدمة في لقاء تحت الأمطار في الدقيقة التاسعة بعد أن انقض بشكل جيد على تمريرة عرضية لكن فالنسيا تعادل في الدقيقة 36 عبر كيفن جاميرو مهاجم أتليتيكو السابق.
وأعاد أنطوان غريزمان هداف أتليتيكو التقدم لفريقه في وقت مبكر بالشوط الثاني من ضربة رأس غير أن الفريق الزائر، الطامح لاحتلال المركز الرابع، حصل على ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد ساؤول نيجيز بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد.
ونفذ داني باريخو قائد فالنسيا الركلة بنجاح لكن أتليتيكو استعاد تفوقه بهدف ثالث من تسديدة رائعة للمهاجم أنخيل كوريا من خارج منطقة الجزاء.
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