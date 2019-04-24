شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يفوز على اليونايتد بثنائية نظيفة ويقترب من حسم لقب «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه وجاره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في ديربي مدينة مانشستر الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد»، واللقاء والمؤجل من الأسبوع الـ 31 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 89 نقطة، ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، متفوقا بفارق نقطة عن ليفربول الذي عاد للوصافة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس.

سجل هدفي مانشستر سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا والألماني ليروي ساني في الدقيقتين 54 و66.

واقترب مانشستر سيتي بذلك من حصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، حيث يتبقى للفريق ثلاث مباريات فقط قبل انتهاء المسابقة أمام كل من بيرنلي وليستر سيتي وبرايتون، كما يتبقى لليفربول نفس العدد من اللقاءات أمام كل من هيدريسفيلد ونيوكاسل وولفرهامبتون.