شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يواصل السقوط في «البريميرليج» ويخسر أمام ولفرهامبتون بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل أرسنال عروضه السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالخسارة أمام وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم والمؤجلة بينهما من الجولة رقم 31، ليتكبد المدفعجية بالتالي الهزيمة الثالثة في آخر 4 مباريات في الدوري.

وأحرز أهداف وولفرهامبتون روبن نيفيز في الدقيقة (28) ومات دوهيرتي في الدقيقة (37) ودييجو جوتا في الدقيقة (47)، بينما أحرز هدف أرسنال الوحيد سوكراتيس في الدقيقة (80)، ليحقق وولفرهامبتون أول انتصار على أرسنال في الدوري منذ عام 1979.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 51 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 66 في المركز الخامس.