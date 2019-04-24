شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مصر تواجه تنزانيا وغينيا وديًا قبل أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعتمد المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، برنامج المباريات الودية للمنتخب الوطني الأول قبل مشاركته في نهائيات الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وقال المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، إن الجهاز الفني للفريق استقر على ملاقاة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو على الترتيب بستاد برج العرب، بعد العرض على المهندس هاني أبوريدة المشرف العام على المنتخب الذي استعرض مع خافيير أجيري المدير الفني للفريق الأسباب الفنية للاختيار.

وكان منتخبا تنزانيا وغينيا قد أبديا موافقتيهما للقاء المنتخب الوطني ضمن عدة موافقات حصلت عليها إدارة الفريق خلال الاتصالات التي أجرتها وشملت أغلب الفرق المتأهلة للبطولة فيما عدا الفرق الثلاثة التي تشارك مصر في مجموعتها.