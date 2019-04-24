شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يؤجل تتويج برشلونة بـ«الليجا» ويفوز على فالنسيا بثلاثية مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا».

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وسجل الأهداف لأتلتيكو مدريد ألفارو موراتا في الدقيقة 9، وجريزمان في الدقيقة 49، وأنخيل كوريا في الدقيقة 81، بينما سجل هدفي فالنسيا كيفن جاميرو في الدقيقة 36، وداني باريخو في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 52 نقطة في المركز السادس.

وتأجل تتويج برشلونة المتصدر صاحب الـ80 نقطة، بلقب الليجا إلى مواجهة السبت المقبل ضد ليفانتي في معقله 'كامب نو'، إذا حقق البلوجرانا الانتصار في اللقاء.