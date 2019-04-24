«ماركا» تفتح استفتاء أفضل لاعب في تاريخ المملكة والعويران يتقدم

أعلنت صحيفة “ماركا” الإسبانية الشهيرة عن إجراء استفتاء اليوم الأربعاء، عن اختيار أفضل لاعب في تاريخ بعض الدول، وبالنسبة للملكة، فقد رشحت الثلاثي سعيد العويران، وماجد عبد الله، ويوسف الثنيان.
وشهد التصويت وجود 22 دولة مختلفة من أنحاء العالم، ويمكن للمشجعين والقراء اختيار أفضل لاعب في تاريخ كل دولة، من خلال موقع الصحيفة الإلكتروني.
ويتصدر العويران ترتيب الثلاثي بنسبة تصل إلى %49، ويليه أسطورة نادي النصر ماجد عبد الله بنسبة %32، بينما تبلغ نسبة اختيار يوسف الثنيان %19 فقط، وشارك 170 ألف شخص في التصويت حتى الآن.
وكانت الصحيفة قد علقت على التصويت قائلةً:
“يمكن أن تفخر دول كرة القدم بوجود نجوم رائعة عبر تاريخها، لذلك فكرنا في هذا التصويت لاختيار الأفضل من كل بلد”.
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