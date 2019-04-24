السوري غزال يحرز ذهبية الوثب العالي في بطولة آسيا

حقق البطل السوري مجد الدين غزال ذهبية مسابقة الوثب العالي في بطولة آسيا لألعاب القوى بنسختها رقم .23المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحقق غزال أفضل رقم عالمي وآسيوي لهذا العام بالقفز لارتفاع 31ر2 متر، ليهدي بلاده أول ميدالية في البطولة .

وكان غزال حقق برونزية النسخة الماضية من بطولة آسيا 2017 في الهند ،بالإضافة الى الميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها لندن في نفس العام بعد أن تمكن من الوثب لارتفاع 29ر2 متر.

وشهدت المسابقة غياب القطري معتز عيسى برشم بسبب عدم اكتمال جاهزيته ،ليتفوق غزال على كل المنافسين ويتمكن من حصد الميدالية الذهبية .

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وحل الياباني تاكاشي ايتو في المركز الثاني ونال الفضية بعدما قفز لارتفاع 29ر2 متر، فيما فاز مواطنه توبي ناوتو بالميدالية البرونزية بارتفاع بلغ 26ر2 متر.

وعبر مجد الدين غزال عن سعادته بالحصول على الميدالية الذهبية، بعد محاولات عديدة له.

وقال اللاعب السوري عقب نهاية المنافسات: "لقد حاولت كثيرا أن أحصل على الذهب في البطولات الماضية ،وفزت بالفضية والبرونزية ،ورغم أنني لم أكن جاهزا ولو بنسبة 1% خلال هذه النسخة لكنني حققت الهدف." وأضاف : "كنت أعاني من إصابة في قدمي ولم أتدرب لمدة أسبوعين ،وظهر واضحا خلال المسابقة معاناتي مع الارتفاعات المنخفضة ،لكنني كسرت الرهبة بفضل تشجيع الجماهير التي ساندتني كثيرا من مختلف الجنسيات وأشكرهم على دعمهم لي ،كما أهدي هذا الانجاز لعائلتي .